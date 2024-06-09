當嘻哈遇上端午立蛋 街舞好手屏東倒立「立人」同歡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東「南島嘻樂園」系列活動，號召街舞好手翻玩端午立蛋傳統，今天中午在屏菸1936文化基地舉辦「『立人』利己同歡樂」倒立比賽，帶民眾以不同角度認識嘻哈文化。

屏東縣政府文化處表示，「南島嘻樂園」除街舞賽事外，首度辦理「共享端午之樂，『立人』利己同歡樂」倒立活動，挑戰撐最久者可得新台幣2000元獎金；現場30幾名街舞好手翻玩傳統，在中午12時50分同時倒立，以熱鬧有趣方式慶端午，吸引民眾圍觀。

參賽者包括一般民眾、國中、國小到大學街舞好手，年紀最小者僅12歲。最快支撐不住的也持續10秒以上，最後由來自嘉義的21歲參賽者李讚原以1分50秒奪冠；他說，倒立是基本功，學舞4年多來，每天練習3分鐘，最擅長的就是倒立。

文化處今天發布新聞稿指出，「南島嘻樂園」系列活動，讓熱愛嘻哈文化的年輕朋友齊聚一堂，同場較勁也相互交流，9月份在屏菸還有「嘻哈狂潮」饒舌&排舞大賽。

「南島嘻樂園」由文化處與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會共同舉辦，活動8日起為期兩天，除精采街舞賽事外，也包含展覽、市集、塗鴉繪畫體驗及南島舞教學等，帶領民眾在玩樂之中認識嘻哈文化。（編輯：陳仁華）1130609

屏東縣政府文化處與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會9日共同舉辦「南島嘻樂園」系列活動，熱愛嘻哈文化的年輕朋友齊聚一堂，同場較勁、相互交流。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月9日