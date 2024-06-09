環境部盼與地方合作 目標4年內解決垃圾裸露堆置

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（中央社記者張雄風台北9日電）環境部今天表示，關於垃圾堆置議題，將協助地方加速垃圾妥善處理去化，同時協調經濟部門，加速推動事廢燃料化工作，目標在4年內解決縣市垃圾裸露堆置情形。

環境部發布新聞稿表示，針對近期外界關切垃圾堆置議題，將持續透過數位化管理、源頭減量資源回收、掩埋場整理整頓、垃圾打包減積減容、強化調度機制及事業廢棄物燃料化等手段，協助地方加速垃圾妥善處理去化，目標在4年內解決縣市垃圾裸露堆置情形。

新聞稿指出，國內自106年起24座焚化廠進入整改期，因此部分垃圾需進入掩埋場處理，對於垃圾堆置較嚴重的幾個縣市，環境部已訂定掩埋場4年精進整理計畫（至116年）完成76萬噸掩埋及8萬噸打包目標，透過掩埋場整理整頓覆土及打包等手段，督導地方妥善掩埋。

環境部表示，全台垃圾焚化量能從今年的681萬噸，預估到116年可提高到29座廠700萬噸，中央有更多的調度能量，協助地方去化垃圾；另外，雖然各界對SRF有諸多疑慮，環境部將儘速整合各界意見，強化及建立分級管理措施，兼顧污染防治下，將廢棄物能源化。

環境部表示，垃圾處理依據地方制度法規定，雖屬地方自治事項，未來仍將持續協助地方，加強掩埋場整理整頓及防災工作，並補助地方進行垃圾篩分打包以減積減容；同時協調經濟部門，加速推動事廢燃料化工作。

環境部最後強調，未來將逐一拜訪各縣市，邀請縣市首長及地方關心環境事務人士參與了解，並投入經費協助地方妥善解決垃圾處理問題，地方政府仍需加強宣導落實資源回收及源頭減量，減少垃圾產生量。（編輯：蕭博文）1130609