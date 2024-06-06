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南投堆積25萬公噸垃圾 草屯、竹山占逾半

2024/6/6 18:11（6/6 18:21 更新）
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南投縣內無垃圾焚化廠或再生能源廠，需仰賴外縣市協助處理垃圾，全縣目前還有20餘萬公噸垃圾待處理，其中竹山鎮堆置達6.3萬公噸，3.4萬公噸已打包，其餘約2.9萬公噸垃圾預計2024年底完成打包。圖為竹山垃圾暫置場。（南投縣環保局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年6月6日
南投縣內無垃圾焚化廠或再生能源廠，需仰賴外縣市協助處理垃圾，全縣目前還有20餘萬公噸垃圾待處理，其中竹山鎮堆置達6.3萬公噸，3.4萬公噸已打包，其餘約2.9萬公噸垃圾預計2024年底完成打包。圖為竹山垃圾暫置場。（南投縣環保局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年6月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投全縣堆積約25萬公噸垃圾，環保局統計，4大鄉鎮市以草屯鎮近8萬公噸最多，竹山鎮6.3萬公噸、南投市及名間鄉共約4萬公噸，除垃圾分選打包消除惡臭，也積極尋求外運處置。

南投縣無垃圾焚化廠或再生能源廠，一直仰賴外縣市協助處理垃圾，全縣垃圾堆置量仍有約25萬公噸，南投縣長許淑華朝建立自主處理能力方向努力；南投縣議會議長何勝豐近日也說，全縣還有20多萬公噸垃圾待處理，這種「看別人臉色的困境」是縣府急需解決議題。

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根據南投縣政府環境保護局資料，縣內主要生活區仍以草屯鎮近8萬公噸垃圾堆置量最多，竹山鎮6.3萬公噸、南投市及名間鄉共約4萬公噸、埔里鎮4000多公噸等，環保局今天表示，竹山鎮6.3萬公噸其中3.4萬公噸已打包，其餘約2.9萬公噸垃圾預計今年底完成打包。

草屯鎮垃圾場曾大火，惡臭飄散台中市、彰化縣與南投縣引發關注，環保局向中央爭取新台幣3億元經費，從2022年至今完成8.8萬公噸垃圾打包，其中外運3.8萬公噸，環保局表示，現場剩餘約5萬公噸，加上近3萬公噸很久以前打包至今垃圾，總數近8萬公噸。（編輯：李亨山）1130606

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