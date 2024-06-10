2024國慶焰火在雲林 確定虎尾高鐵特定區施放

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）立法院長韓國瑜近日拍板確定2024國慶焰火施放地點在雲林虎尾高鐵特定區，方便外縣市民眾到雲林觀看焰火；縣府指出，承辦大型活動駕輕就熟，已著手細節規劃讓焰火施放過程盡善盡美。

雲林縣國慶焰火籌備會總幹事、文觀處副處長蘇建蒼今天告訴中央社記者，為方便外縣市民眾到雲林觀看焰火，韓國瑜確定施放地點在虎尾高鐵特定區農博生態園旁。

蘇建蒼說，雲林縣承辦過2017年台灣燈會，每年也舉辦大型農機展，各單位對於舉辦大型活動駕輕就熟，縣府已事先拜會台中市與嘉義縣府，汲取前2次舉辦國慶焰火經驗，要讓今年活動流程順暢，民眾能歡愉度過一個燦爛夜晚。

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蘇建蒼表示，由縣府各單位整編出20組別，分別負責訊息宣傳、交通路程、市容景觀、展覽園區、洽詢導覽、突發性事件、防災應變、安全維護等業務，縣府也把今年10月相關活動整合規劃為「光輝10月漫遊雲林」系列活動，10月每週都有精彩活動登場。

蘇建蒼強調，國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，屆時周邊會規劃接駁車，高鐵特定區內未開發土地都會盡可能規劃做停車場，滿足民眾停車需求。（編輯：陳仁華）1130610