本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

2024國慶焰火在雲林 確定虎尾高鐵特定區施放

2024/6/10 15:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）立法院長韓國瑜近日拍板確定2024國慶焰火施放地點在雲林虎尾高鐵特定區，方便外縣市民眾到雲林觀看焰火；縣府指出，承辦大型活動駕輕就熟，已著手細節規劃讓焰火施放過程盡善盡美。

雲林縣國慶焰火籌備會總幹事、文觀處副處長蘇建蒼今天告訴中央社記者，為方便外縣市民眾到雲林觀看焰火，韓國瑜確定施放地點在虎尾高鐵特定區農博生態園旁。

蘇建蒼說，雲林縣承辦過2017年台灣燈會，每年也舉辦大型農機展，各單位對於舉辦大型活動駕輕就熟，縣府已事先拜會台中市與嘉義縣府，汲取前2次舉辦國慶焰火經驗，要讓今年活動流程順暢，民眾能歡愉度過一個燦爛夜晚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇建蒼表示，由縣府各單位整編出20組別，分別負責訊息宣傳、交通路程、市容景觀、展覽園區、洽詢導覽、突發性事件、防災應變、安全維護等業務，縣府也把今年10月相關活動整合規劃為「光輝10月漫遊雲林」系列活動，10月每週都有精彩活動登場。

蘇建蒼強調，國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，屆時周邊會規劃接駁車，高鐵特定區內未開發土地都會盡可能規劃做停車場，滿足民眾停車需求。（編輯：陳仁華）1130610

蘇建蒼
中台灣8縣市秀露營特色 盼提升國內觀光產值
韓國瑜
國民黨智庫：財劃法修法 未獨厚藍執政縣市立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜：步調不一
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：