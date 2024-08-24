藍：國慶呈現中華民國意象是撥亂反正

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（中央社記者王承中台北24日電）國民黨團書記長洪孟楷今天表示，雙十國慶是中華民國的生日，凸顯中華民國的象徵意義，當然是正確的事情，也是撥亂反正。國民黨立委李彥秀指出，中華民國是全民最大公約數，全力支持立法院長韓國瑜辦好中華民國的生日慶典。

過去8年民進黨完全執政，藍營多次批評國慶主視覺意象，如今國民黨在2024大選後，拿下立法院最大黨，立法院長韓國瑜將擔任國慶籌備委員會主委，如何籌辦引發各界關注。

外傳韓國瑜日前在國慶籌備委員會議中拍板「辦好中華民國的生日」引發聯想，對此，知情人士今天透露，韓國瑜確實有說出要辦好中華民國的生日，因為身為國慶籌備委員會主委，所肩負的任務本就是要辦好國慶活動，當天發表談話也是為籌備會的工作人員打氣加油，大家齊心辦好各國慶相關活動，凝聚全民向心力。

知情人士提到，目前有關國慶主視覺的設計已在進行甄選，籌備會工作人員將會整理相關甄選來的設計作品，呈報籌備會討論。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，雙十國慶是中華民國的生日，凸顯中華民國的象徵意義，當然是正確的事情，過去8年在民進黨完全執政下，造成國慶籌備委員會都偷渡民進黨意識形態，讓外界多有批評。

洪孟楷強調，現在國慶要凸顯中華民國的價值，是別具意義的事情，這也是撥亂反正，希望各界可以正視、重視、在乎、尊重中華民國存在的意義，一同歡度113年中華民國生日。

國民黨立委李彥秀指出，過去8年，民進黨意識形態掛帥，全面「去中華民國化」，看到中華民國4個字就渾身不舒服，就在國慶大典籌備上搞小動作，把國慶活動搞成政治鬥爭的場合。

李彥秀表示，中華民國是全民最大公約數，更是民主世界的驕傲與典範，全力支持韓國瑜辦好中華民國的生日慶典，讓大家再感動一次。（編輯：張若瑤）1130824