開箱老照片》97歲黃海岱為金婚夫婦獻藝祝福

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（中央社網站）1997年（民國86年）6月11日：97歲的台灣布袋戲國寶黃海岱在全國文藝季「虎溪躍渡」系列活動中，演出「雙曲圓」戲碼，為金婚夫婦獻上祝福，博得滿堂彩。

黃海岱1901年生於雲林西螺，14歲隨父親的錦春園布袋戲班學藝，18歲出師行遍全台演出，25歲創立「五洲園」（揚名五洲之意），被尊稱「通天教主」、布袋戲「黃博士」，與西螺新興閣鍾任祥、台南關廟玉泉閣仙仔師黃添泉、嘉義朴子瑞興閣貓池陳深池、彰化永靖旭勝座邱金墻、台北亦宛然李天祿等同享盛名。

黃家布袋戲一脈相傳，從黃馬傳黃海岱，「紅岱伯」長子黃俊卿是台灣內台布袋戲霸主，次子黃俊雄進軍電視，「雲州大儒俠─史豔文」連演583集，在1970年代收視率高達90％以上，孫子黃強華、黃文擇的霹靂布袋戲更將傳統偶戲推上大銀幕，聖石傳說創立布袋戲新里程碑。黃家四代布袋戲傳奇，可說是一部台灣布袋戲史。2007年黃海岱辭世，享耆壽107歲。

*更多黃海岱的照片，在中央社影像空間。1130611