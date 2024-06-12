加拿大取經台灣健保 參議院辦視訊會議交流

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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）台灣醫療年年拿下世界第一寶座，加拿大參議院「健保小組」（Health Care Group）今天與衛生福利部首度舉行視訊會議，就台灣健保及公衛制度進行交流，盼借鏡台灣經驗，強化加國醫療體系。

會議由參議員派特森（Rebecca Patterson）及庫奇（Stan Kutcher）召集，另有歐斯勒（Flordeliz Osler）及布瑞（Sharon Burey）等共4位具醫衛背景參議員與會。

台灣主談人為衛福部國際合作組主任施金水，衛福部的國民健康署、疾病管制署等也派員列席，分別就台灣健保制度、電子病歷、資料庫建立、推動心理健康，以及重大公衛事件的預防監測及管理方式等進行說明。

加拿大健保制度曾經是世界資優生，但近幾年出現資源不足、效率低落等問題。

去年底由SecondStreet.org發布的一份報告稱，在等待治療期間死亡的加拿大患者人數，達到5年來最高水準，一年有1.7萬名患者不幸「等到死」。近年一些針對發達國家的醫療品質排名，加拿大遭列「落後班」。

反觀台灣醫療品質屹立不搖，今年2月全球資料庫網站Numbeo公布的「2024全球醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪冠，已經連續第6年蟬聯世界第一。今年加拿大僅排名第26。

加國參議員讚揚台灣全民健保成就，無論在精進醫療專業、強化初級醫療及防治傳染性疾病等都表現卓越，擬未來組團赴台灣實地考察，以將台灣經驗應用於加國醫療體系。

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加拿大卑詩省蘭加拉學院（Langara College）護理系教授邱麗蓮對中央社說，台灣醫療效率高，其中一環是醫療數據系統強大，值得加拿大學習，「加拿大各省之間的醫療數據甚至不分享，從一個省移居到另一個省的加拿大人，可能因為無法獲得就診紀錄而延誤治療」。

台加兩國於2023年5月簽署「衛生合作瞭解備忘錄」，駐加拿大代表曾厚仁表示，這次加國議員與衛福部官員的會議交流，為雙方合作又奠定新的基礎，未來將繼續推動兩國醫衛合作。他並感謝加拿大已連續4年在世界衛生大會上公開支持台灣有意義參與。（編輯：張芷瑄）1130612