開箱老照片》亞洲年紀最小換心寶寶出院

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（中央社網站）2000年（民國89年）6月13日：亞洲年紀最小、8個月大的換心寶寶在台大醫院出院。因器捐大愛，他在5個月大時等到一顆小心臟移植重生。

暱稱「凱凱」的換心寶寶出生後不久就有呼吸急促、不安、冒冷汗的情況，而且不愛喝奶，長得慢，後來診斷出心肌異常肥厚，其心肌肥厚和一般先天性心臟病不同，心臟持續無力衰竭，除了換心別無他法。

在凱凱5個月大時，有一名一歲男童腦死，家屬化悲痛為大愛，捐出愛子的心臟，適時救了凱凱一命。

當時台大醫學院教授王水深說，一般來說，換心手術最好10歲以後進行，10歲以下病患換心手術的難度是成人的5到6倍。而上帝造物奇妙，這顆得來不易的小心臟移植到凱凱胸腔內，自動縮小體積適應新的身體，隨凱凱的生長發育慢慢長大。

更多器捐的照片，在中央社影像空間。1130613