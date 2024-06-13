防COVID-19疫情再起 卓榮泰籲民眾施打疫苗

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（中央社記賴于榛台北13日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，政院今天表示，衛福部仍有近300萬疫苗，行政院長卓榮泰呼籲民眾踴躍施打疫苗，保護家人與自身安全。

衛福部疾管署11日表示，6月4至10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）較前1週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，疫情4年前開始時，對民眾健康、財產都造成很大威脅，政府因應目前環境必須再次超前部署，避免病毒再起，請衛福部準備足夠疫苗量能，也呼籲民眾踴躍施打疫苗，保護家人與自身安全。

陳世凱補充，衛福部目前仍有291.7萬劑疫苗，足夠民眾施打，若施打到一定程度後有必要，也會持續進口。（編輯：張若瑤）1130613