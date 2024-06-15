人文領域科系招生挑戰大 文化大學中文系將併組

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（中央社記者陳至中台北15日電）大學申請入學管道日前放榜，理工科系大學招生亮眼，但人文領域相對慘澹。中國文化大學中文系日前決議將原本的文學組、文藝創作組合併為一個學士班，並考慮將AI納入課程規劃。

113學年大學申請入學13日放榜，受到近年AI（人工智慧）風潮影響，理工科系大學招生亮眼，但人文領域校系名額使用率則下降，例如政治大學今年出現298個缺額，招生名額使用率6成7，比去年（7成3）下降；成功大學歷史系申請分發掛零，校方也推測和AI影響未來就業趨勢變化有關。

北部老牌私校中國文化大學，近日傳出中國文學系將於114學年度起取消原本的文學組、文藝創作組分組，合併成一個學士班招生。主任日前寫信給系上教師，提及申請入學招生嚴峻，在目前大環境下，若不取消分組，2組可能都會被裁併。

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文大校方今天以文字回應指出，面對少子女化及科技AI興起浪潮，嚴重打壓各校文組。文大中文系在111、112學年著手進行併組，並經過與師生說明會議、系務會議、院務會議，再經行政會議通過後提報教育部，預計於114學年取消分組，合併為「中國文學系學士班」。因應跨領域學習之趨勢，也將AI納入課程規劃。

校方提到，中文系系務會議已規劃將114學年推出「文藝創作學位學程」，除保留必修專業課程外，修滿畢業時也將在畢業證書上加註。（編輯：李亨山）1130615