中秋假期高鐵加開136班次 8/16開放購票

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（中央社記者余曉涵台北14日電）台灣高鐵規劃9月13日到18日為中秋假期疏運期，共加開136班次列車，8月16日凌晨0時起開放民眾購票，提醒旅客事先訂位。

中秋節即將到來，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，為加強服務旅客返鄉團聚或彈性調整假期的旅運需求，自9月13日至18日規劃為期6天的中秋節假期疏運，期間共加開136班次列車（南下54班、北上82班），總計6天提供1082班次旅運服務。

台灣高鐵表示，疏運期間各車次列車自8月16日凌晨0時起開放購票，旅客可多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋疏運所需的車票。

台灣高鐵提醒，今年中秋節為9月17日，雖未形成連續假期，但預估仍有不少民眾可能安排連續休假，建議需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間。

台灣高鐵表示，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，提醒旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並配合站務人員引導，依序乘車，各車站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵提醒，9月13日南下的1337、1173車次；9月15日北上的1336車次以及9月17日北上的1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11-12車作為自由座車廂，且這6班車次抵達端點站（左營站/南港站）時間，將超過凌晨0時，請搭乘這6車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。

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中秋疏運期間，台灣高鐵表示，也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，以加強服務旅客，搭乘自由座的旅客，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。

台灣高鐵表示，中秋疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。（編輯：張雅淨）1130814