造福前列腺癌病患 高雄長庚新技術降術後尿失禁

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）前列腺癌病人在達文西攝護腺根除術後常有尿失禁困擾，高雄長庚醫院採取「Hood Technique創新達文西前列腺根除術」，有效保護尿道周圍的解剖結構，大幅降低術後尿失禁發生率。

高雄長庚醫院今天舉辦記者會分享創新Hood兜帽技術，63歲美籍衝浪教練杜格也現身分享自身術後經驗，高雄長庚泌尿科主治醫師王弘仁說，杜格因頻尿、解尿不順症狀，至高雄長庚檢查發現罹患高風險局部侵犯型前列腺癌。

王弘仁指出，病患接受了兜帽法前列腺根除術，術後拔除尿管即恢復控尿功能，不需使用護墊或是尿布。前列腺手術邊界沒有腫瘤細胞，術後PSA降至小於0.025（不可測）。

王弘仁進一步說明，病患在術後一年病患攝護腺特定抗原（PSA）開始上升，決定接受現在最靈敏的攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子造影檢查，發現有少量淋巴與骨頭轉移，目前接受放射治療以及最新的三合一療法（傳統荷爾蒙，新型態抗荷爾蒙藥物，以及紫杉醇化療），PSA再度降到不可測，目前持續治療中。

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高雄長庚泌尿科主任羅浩倫表示，男性排尿症狀在50歲以後十分常見，如果有症狀最好儘快就醫檢查，局限性前列腺癌及早接受達文西手術治療，有機會將腫瘤完全根除，恢復健康。

高雄長庚也研究40名病人接受新技術後的術後狀況，術後平均導尿時間為6.3天，而在拔除導尿管後，即時達到控尿的病人達到21人。術後1個月、3個月和6個月的控尿率分別為77.5%、90%和95%，病人術後都沒有產生嚴重合併症。（編輯：李淑華）1130815