中南部留意局部強降雨 午後雨勢逐漸趨緩

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（中央社台北20日電）中央氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，水氣偏多，且西南風持續影響，中南部地區及澎、金、馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且在清晨至上午雨勢較明顯，預估中午過後雨勢逐漸趨緩。

氣象署說明，其他地區上半天大致多雲，午後留意北台灣地區及其他山區易有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率。由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，外出注意天氣的變化，建議都要攜帶雨具。

氣溫方面，中南部天氣陰雨，高溫為攝氏30至32度，其他地區為33至35度，而受到西南風沉降影響，台東地區有焚風發生的機率，可能來到36度以上。

氣象署提醒，近期地震頻繁且易有降雨，山區仍須留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

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西南風影響，桃園至彰化沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海風浪也將增大；本週為新北至嘉義沿海的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象，須注意。

第9號輕度颱風雲雀，上午2時位於台北東北方630公里之海面上，向北移動，強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。（編輯：陳政偉）1130820