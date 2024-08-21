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民雄大士爺祭遶境祈福 千人「仙氣」踩街熱鬧滾滾

2024/8/21 19:28（8/21 19:46 更新）
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嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭將在24日至26日舉行祭典，創意踩街祈福遶境活動21日下午率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的大士爺紙糊神像壓軸。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭將在24日至26日舉行祭典，創意踩街祈福遶境活動21日下午率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的大士爺紙糊神像壓軸。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動今天下午登場，千人「仙氣」上街迎大士爺，近3公尺高的大士爺紙糊神像遶過民雄主要市街，吸引路過民眾圍觀，一路熱鬧滾滾。

民雄大士爺祭在8月24日至26日舉行祭典，今天先舉辦「迎大士爺創意踩街祈福遶境」，為大士爺祭揭開序幕，「民雄國中管樂團、民雄國小舞蹈團、幸福快樂舞蹈團」等30幾個在地團隊與會，民雄義消分隊則扛著坐竹轎的紙糊大士爺壓軸。

踩街路線從民雄國小出發，經民族路、中樂路、民權路、文化路等最後回到大士爺廟進行表演，沿途吸引眾多民眾圍觀，非常熱鬧。

嘉義縣副縣長劉培東今天代表縣長翁章梁參與活動，接受媒體記者聯訪表示，每年民雄大士爺祭典，都吸引數十萬人參加，在祭典前3天舉行迎大士爺踩街活動，讓大家共同參與，感受傳統文化魅力，一起遶境祈求平安。

嘉縣府文化觀光局表示，今年踩街以「仙氣」為主題，結合地方各社團一起為大士爺祭暖身；今年活動除「數位5G互動體驗」，還包括「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「辦桌文化體驗活動」等。（編輯：陳仁華）1130821

嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動21日下午熱鬧登場，共有30幾個在地團隊參與，路線從民雄國小出發，為24日起舉行的祭典暨相關周邊活動揭開序幕。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
嘉義縣民雄大士爺祭創意踩街祈福遶境活動21日下午熱鬧登場，共有30幾個在地團隊參與，路線從民雄國小出發，為24日起舉行的祭典暨相關周邊活動揭開序幕。中央社記者蔡智明攝 113年8月21日
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