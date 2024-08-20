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嘉縣府訪瑞士先進底渣處理廠 參考如何循環利用

2024/8/20 16:21（8/20 16:51 更新）
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鹿草焚化廠區將設置底渣處理廠，為精進底渣後端處理與循環再利用，嘉義縣長翁章梁（右）19日率縣府環保團隊參訪技術先進的瑞士蘇黎世ZAV Recycling底渣處理廠，瞭解金屬回收過程。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月20日
鹿草焚化廠區將設置底渣處理廠，為精進底渣後端處理與循環再利用，嘉義縣長翁章梁（右）19日率縣府環保團隊參訪技術先進的瑞士蘇黎世ZAV Recycling底渣處理廠，瞭解金屬回收過程。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月20日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）鹿草焚化廠區將設置底渣處理廠，為精進後端處理與循環再利用，嘉義縣長翁章梁昨天率縣府環保團隊參訪技術先進的瑞士蘇黎世ZAV Recycling底渣處理廠，該廠可將底渣金屬幾近完全回收。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，為提升底渣處理成效，縣長翁章梁率團參訪瑞士最先進的ZAV Recycling底渣處理廠。

縣府指出，ZAV Recycling底渣處理廠2016年營運，是蘇黎世5座都市垃圾焚化廠的聯合底渣處理廠，年產能20萬噸；該廠對焚化爐產生的乾式底渣進行一系列篩選和破碎，金屬近完全回收，是目前最先進的底渣精細篩分廠。

環保局長張輝川說，目前鹿草焚化廠底渣後段的篩分程序委由位於屏東縣的甲級廢棄物處理機構處理，每年處理費約新台幣8000萬元，為進一步提升底渣處理品質與後端循環效益，鹿草廠112年升級整備工程已改為國內首創的乾式出渣系統，廠區將設置底渣處理廠。

翁章梁表示，ZAV Recycling是最先進的底渣精細篩分廠，參訪團隊特別著重在了解該廠處理乾式底渣的密閉系統設計、污染防制規劃與金屬回收等先進技術，作為鹿草焚化廠精進底渣後端處理與循環再利用參考。

翁章梁強調，焚化底渣的資源循環再利用已是國際趨勢，嘉義縣已頒定「嘉義縣各機關構學校使用焚化再生粒料作業要點」，以及「嘉義縣各機關推廣焚化再生粒料使用獎勵要點」等規定鼓勵各級單位使用，落實資源永續再利用目標。（編輯：黃世雅）1130820

嘉義縣政府環保團隊19日參訪技術先進的瑞士蘇黎世ZAV Recycling底渣處理廠，作為設置縣內底渣處理廠參考。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月20日
嘉義縣政府環保團隊19日參訪技術先進的瑞士蘇黎世ZAV Recycling底渣處理廠，作為設置縣內底渣處理廠參考。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月20日
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