本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 地方

新北蘆洲仕紳李福田發揮善心 捐贈大量輔具給嘉縣

2024/8/16 12:52（8/16 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市蘆洲仕紳李福田（中）16日捐贈120台輪椅、10個助行器、10個氣墊座及5個氣墊床給嘉義縣輔具中心及身心障礙福利團體，由縣長翁章梁（右）代表受贈。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
新北市蘆洲仕紳李福田（中）16日捐贈120台輪椅、10個助行器、10個氣墊座及5個氣墊床給嘉義縣輔具中心及身心障礙福利團體，由縣長翁章梁（右）代表受贈。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）新北市蘆洲仕紳李福田長期熱心公益，今天捐贈120台輪椅、10個助行器、10個氣墊座及5個氣墊床給嘉義縣輔具中心及身心障礙福利團體，縣長翁章梁代表受贈並致謝意。

嘉義縣政府社會局今天舉辦「攜手愛無礙‧暖心也暖愛」捐贈儀式活動，感恩李福田在「社團法人中華民國兒童及老人照護協會」及「財團法人聖迪斯哥文教基金會」協助媒合下，捐贈輪椅、個助行器等輔具給嘉縣輔具中心、身心障礙福利機構及團體。

李福田致詞表示，他小時候務農，常做到半夜三更，深知貧窮人的苦痛，他從商後即開始捐助弱勢團體，從民國70幾年至今，捐助的金額已破億元，今年已65歲，只要能力所及會繼續行善下去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會局長張翠瑤表示，據輔具資源中心統計，每月約可借出60多個行動輔具，這批受贈的輔具，部分交由輔具中心借用給有需求的民眾，部分由身障機構、團體供會員及住民使用，可促進其參與日常活動及提升生活品質。

翁章梁指出，嘉義縣截至113年7月止，身障者人口有3萬7000餘人，老年人口近11萬人，輔具需求量高，縣府今年也於民雄綜合社會福利館成立第二處輔助中心，以提升輔具服務的近便性。（編輯：謝雅竹）1130816

#翁章梁
#張翠瑤
#嘉義縣政府社會局
#社會局長
#嘉義縣
翁章梁
嘉縣環保局檢驗室抽檢飲用水質 為民眾健康把關民雄大士爺祭結合5G互動 民眾用手機即可放水燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：