新北蘆洲仕紳李福田發揮善心 捐贈大量輔具給嘉縣

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）新北市蘆洲仕紳李福田長期熱心公益，今天捐贈120台輪椅、10個助行器、10個氣墊座及5個氣墊床給嘉義縣輔具中心及身心障礙福利團體，縣長翁章梁代表受贈並致謝意。

嘉義縣政府社會局今天舉辦「攜手愛無礙‧暖心也暖愛」捐贈儀式活動，感恩李福田在「社團法人中華民國兒童及老人照護協會」及「財團法人聖迪斯哥文教基金會」協助媒合下，捐贈輪椅、個助行器等輔具給嘉縣輔具中心、身心障礙福利機構及團體。

李福田致詞表示，他小時候務農，常做到半夜三更，深知貧窮人的苦痛，他從商後即開始捐助弱勢團體，從民國70幾年至今，捐助的金額已破億元，今年已65歲，只要能力所及會繼續行善下去。

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社會局長張翠瑤表示，據輔具資源中心統計，每月約可借出60多個行動輔具，這批受贈的輔具，部分交由輔具中心借用給有需求的民眾，部分由身障機構、團體供會員及住民使用，可促進其參與日常活動及提升生活品質。

翁章梁指出，嘉義縣截至113年7月止，身障者人口有3萬7000餘人，老年人口近11萬人，輔具需求量高，縣府今年也於民雄綜合社會福利館成立第二處輔助中心，以提升輔具服務的近便性。（編輯：謝雅竹）1130816