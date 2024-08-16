嘉縣環保局檢驗室抽檢飲用水質 為民眾健康把關

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉縣山區居民普遍飲用非自來水（山泉水），環保局在食安大樓5樓設置新式檢驗室，颱風過後抽檢山泉水為民生用水安全把關。環保局說，山區水源並沒有因暴雨山洪影響受到污染。

嘉義縣長翁章梁今天在環保局長張輝川陪同下，視察環境保護局檢驗室運作情形，並由檢驗人員介紹檢驗室各新式儀器的作用。檢驗人員現場檢測山區非自來水和一般民生用水水質，檢驗結果硬度、濁度和重金屬都符合標準安全值。

張輝川接受媒體聯訪表示，凱米颱風豪大雨造成山區偏鄉村民賴以維生的非自來水設施受損，加上河川水質因豪雨混濁，環保局檢驗室除了檢測事業放流水、掩埋場地下水等6項水質安全、為民眾身體健康把關外，災後更加強民生用水和山區非自來水水質檢驗。

現場更由檢驗人員操作造價數百萬元的「ICP儀器（感應耦合電漿發射光譜儀）」；張輝川說，這台專業儀器主要用於檢驗和分析各種元素的濃度，特別是金屬和一些非金屬元素，以往令人困擾的「烏腳病」、「痛痛病」等疾病，就是重金屬污染土壤或水源所造成，透過儀器可檢測出是否符規範。

張輝川表示，環保局檢驗室於民國80年成立，因應環境污染檢測項目及樣品日益增多，於110年搬遷至永在食安大樓後重新規劃建置符合現代化的專業空間並增購多項專業設備。

另外，檢驗室在113年通過財團法人全國認證基金會（TAF）延展評鑑，更接受國家環境研究院盲樣測試並且「全數通過」，顯示嘉義縣檢驗室數據品質的公正性，也證明嘉義縣對落實維護環境品質及民眾健康的用心與努力。（編輯：謝雅竹）1130816