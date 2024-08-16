本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 地方

嘉縣環保局檢驗室抽檢飲用水質 為民眾健康把關

2024/8/16 11:57（8/16 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣長翁章梁（後排左3）16日視察環保局檢驗室運作情形，感謝檢驗人員為民生用水安全把關。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
嘉義縣長翁章梁（後排左3）16日視察環保局檢驗室運作情形，感謝檢驗人員為民生用水安全把關。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉縣山區居民普遍飲用非自來水（山泉水），環保局在食安大樓5樓設置新式檢驗室，颱風過後抽檢山泉水為民生用水安全把關。環保局說，山區水源並沒有因暴雨山洪影響受到污染。

嘉義縣長翁章梁今天在環保局長張輝川陪同下，視察環境保護局檢驗室運作情形，並由檢驗人員介紹檢驗室各新式儀器的作用。檢驗人員現場檢測山區非自來水和一般民生用水水質，檢驗結果硬度、濁度和重金屬都符合標準安全值。

張輝川接受媒體聯訪表示，凱米颱風豪大雨造成山區偏鄉村民賴以維生的非自來水設施受損，加上河川水質因豪雨混濁，環保局檢驗室除了檢測事業放流水、掩埋場地下水等6項水質安全、為民眾身體健康把關外，災後更加強民生用水和山區非自來水水質檢驗。

現場更由檢驗人員操作造價數百萬元的「ICP儀器（感應耦合電漿發射光譜儀）」；張輝川說，這台專業儀器主要用於檢驗和分析各種元素的濃度，特別是金屬和一些非金屬元素，以往令人困擾的「烏腳病」、「痛痛病」等疾病，就是重金屬污染土壤或水源所造成，透過儀器可檢測出是否符規範。

張輝川表示，環保局檢驗室於民國80年成立，因應環境污染檢測項目及樣品日益增多，於110年搬遷至永在食安大樓後重新規劃建置符合現代化的專業空間並增購多項專業設備。

另外，檢驗室在113年通過財團法人全國認證基金會（TAF）延展評鑑，更接受國家環境研究院盲樣測試並且「全數通過」，顯示嘉義縣檢驗室數據品質的公正性，也證明嘉義縣對落實維護環境品質及民眾健康的用心與努力。（編輯：謝雅竹）1130816

嘉義縣長翁章梁（左2）16日在環保局長張輝川（左3）陪同下，視察環保局檢驗室運作情形，檢驗人員示範操作用於檢驗和分析各種元素濃度的「ICP儀器（感應耦合電漿發射光譜儀）」。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
嘉義縣長翁章梁（左2）16日在環保局長張輝川（左3）陪同下，視察環保局檢驗室運作情形，檢驗人員示範操作用於檢驗和分析各種元素濃度的「ICP儀器（感應耦合電漿發射光譜儀）」。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
#翁章梁
#自來水
#張輝川
#嘉義縣
#嘉義縣環保局
#環保局長
#凱米颱風
張輝川
嘉縣制高點AI煙霧探測系統 露天燃燒無所遁形嘉縣民自備購物袋消費換好禮 次數愈多送愈多
翁章梁
新北蘆洲仕紳李福田發揮善心 捐贈大量輔具給嘉縣民雄大士爺祭結合5G互動 民眾用手機即可放水燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：