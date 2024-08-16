本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 地方

美加領袖團嘉縣參訪亞創中心 促進無人機產業交流

2024/8/16 14:31（8/16 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國、加拿大領袖菁英團一行16日參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，與嘉義縣長翁章梁（前排右3）、民進黨立委陳冠廷（前排右2）合影。前排右4為美國麻薩諸塞州商務廳廳長Yvonne Hao。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
美國、加拿大領袖菁英團一行16日參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，與嘉義縣長翁章梁（前排右3）、民進黨立委陳冠廷（前排右2）合影。前排右4為美國麻薩諸塞州商務廳廳長Yvonne Hao。中央社記者蔡智明攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）外交部今天安排美國、加拿大領袖菁英團參訪嘉縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，促無人機產業交流合作；縣府表示，台灣已具備設計、生產、應用服務的全機系統整合能力。

美國麻薩諸塞州商務廳廳長Yvonne Hao、馬里蘭州副州務卿Michael Lore與美國、加拿大領袖菁英團10餘人今天到嘉義縣亞創中心，交流無人機產業政策發展與合作契機，縣長翁章梁親自接待、民進黨立委陳冠廷也到場參與。

翁章梁接受媒體聯訪表示，自2022年8月13日亞創中心揭牌迄今，聚集中科院、國科會南管局與全台灣近50家頂尖的無人機廠商進駐，具備設計、生產、應用服務的能力，已累計20個國家的產官學研單位來訪，顯示國際對於台灣戰略夥伴的重視。

翁章梁說，今年4月縣府也與經濟部和亞創中心的業者組團參加2024 XPONENTIAL美國國際無人載具展，打造台灣專館，向世界宣告「Taiwan Can Help」；翁章梁期許，透過無人機接軌國際，也讓世界認識台灣、看見嘉義，進一步拓展無人機市場。

嘉縣經發處長江振瑋表示，此次美加領袖團來訪象徵雙方對於無人機政策展業與市場合作的期盼，也加深彼此瞭解。

江振瑋說，縣府正積極推動民雄航太園區、義竹飛行場等後續開發計畫，持續打造嘉義縣無人機產業聚落，成為國際化的測試驗證場域，讓嘉義縣成為台灣無人機產業接軌國際的重要樞紐。（編輯：郭諭儒）1130816

#加拿大
#台灣
#翁章梁
#陳冠廷
#外交部
#江振瑋
#美國
#嘉義縣
#亞創中心
翁章梁
新北蘆洲仕紳李福田發揮善心 捐贈大量輔具給嘉縣嘉縣環保局檢驗室抽檢飲用水質 為民眾健康把關
江振瑋
嘉縣無人機博覽會 盼促進科技教育培養專業人才
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：