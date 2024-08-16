美加領袖團嘉縣參訪亞創中心 促進無人機產業交流

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）外交部今天安排美國、加拿大領袖菁英團參訪嘉縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，促無人機產業交流合作；縣府表示，台灣已具備設計、生產、應用服務的全機系統整合能力。

美國麻薩諸塞州商務廳廳長Yvonne Hao、馬里蘭州副州務卿Michael Lore與美國、加拿大領袖菁英團10餘人今天到嘉義縣亞創中心，交流無人機產業政策發展與合作契機，縣長翁章梁親自接待、民進黨立委陳冠廷也到場參與。

翁章梁接受媒體聯訪表示，自2022年8月13日亞創中心揭牌迄今，聚集中科院、國科會南管局與全台灣近50家頂尖的無人機廠商進駐，具備設計、生產、應用服務的能力，已累計20個國家的產官學研單位來訪，顯示國際對於台灣戰略夥伴的重視。

翁章梁說，今年4月縣府也與經濟部和亞創中心的業者組團參加2024 XPONENTIAL美國國際無人載具展，打造台灣專館，向世界宣告「Taiwan Can Help」；翁章梁期許，透過無人機接軌國際，也讓世界認識台灣、看見嘉義，進一步拓展無人機市場。

嘉縣經發處長江振瑋表示，此次美加領袖團來訪象徵雙方對於無人機政策展業與市場合作的期盼，也加深彼此瞭解。

江振瑋說，縣府正積極推動民雄航太園區、義竹飛行場等後續開發計畫，持續打造嘉義縣無人機產業聚落，成為國際化的測試驗證場域，讓嘉義縣成為台灣無人機產業接軌國際的重要樞紐。（編輯：郭諭儒）1130816