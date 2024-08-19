本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

工程會現勘嘉縣颱風災情 加速審議進度助復建

2024/8/19 16:53（8/19 17:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院公共工程委員會副主委李怡德（前排右3）19日率相關部會官員到嘉義縣166線76.5K處現勘颱風凱米災情，由嘉義縣副縣長劉培東（前排左2）等人陪同。中央社記者蔡智明攝 113年8月19日
行政院公共工程委員會副主委李怡德（前排右3）19日率相關部會官員到嘉義縣166線76.5K處現勘颱風凱米災情，由嘉義縣副縣長劉培東（前排左2）等人陪同。中央社記者蔡智明攝 113年8月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）行政院公共工程委員會今天到嘉縣現勘凱米颱風災情，聽取整體災損及復建規劃報告；公共工程委員會表示，各部會將採「即報即審」原則，加速審議進度給地方政府最大協助。

行政院公共工程委員會副主委李怡德今天率相關部會官員到嘉義縣166線76.5K處現勘，由嘉縣副縣長劉培東等人陪同。縣府簡報表示，山區土石流、坍方、落石災害高達700多件，重建經費估逾新台幣25億元。

縣府指出，勘查處上游側野溪為土石流潛勢溪流，民國98年莫拉克颱風產生大規模土石流，並經整治改善完成。此次凱米颱風挾帶超大豪雨，產生大規模土石流，致使道路中斷。

會勘後，一行人到嘉義縣創新學院參與整體災損及復建規劃報告會議，縣府建設、水利、教育、地政、民政等相關局處皆派員報告各類災損狀況及預計復建計畫，並與中央部會人員針對災損狀況交換意見。

李怡德表示，工程會於7月26日成立凱米颱風專案，為講求時效，提醒地方政府透過開口契約搶險及視情況啟動緊急採購，並針對災後公共設施復建經費不足部分報行政院協助。

李怡德強調，針對復建經費，工程會及各部會採「即報即審」原則，加速審議進度，也會邀集相關單位給予地方政府最大協助，針對具時效性工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

縣府指出，嘉義縣轄內山區占地廣闊，凱米颱風肆虐造成多地坍方，為嚴重災損區域，截止目前仍有部分區域無法進行災後復建勘查；為加速災後工程重建，預計9月2日前進行第1次工程提報作業並於當月完成所有工程提報作業。（編輯：郭諭儒）1130819

行政院公共工程委員會19日到嘉義縣166線76.5K處現勘颱風凱米災情，颱風來襲時挾帶超大豪雨，產生大規模土石流，致使道路中斷，目前縣府已將此次野溪土石清除至兩側。中央社記者蔡智明攝 113年8月19日
行政院公共工程委員會19日到嘉義縣166線76.5K處現勘颱風凱米災情，颱風來襲時挾帶超大豪雨，產生大規模土石流，致使道路中斷，目前縣府已將此次野溪土石清除至兩側。中央社記者蔡智明攝 113年8月19日
#工程會
#行政院公共工程委員會
#莫拉克颱風
#嘉義縣
#劉培東
#縣府
#李怡德
#凱米颱風
李怡德
雲林風災短期重建經費13億 工程會要求即報即審新自強號遇土石流出軌 政委陳金德：台鐵應檢討致歉
劉培東
董建宏拜會嘉義縣府 持續溝通國土計畫凝聚共識
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：