網紅餐廳熱門 衛福部啟動專案稽查203家護食安
2024/8/22 18:40
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）吃吃喝喝先上網看評論是許多民眾生活日常，食藥署今天宣布，將啟動年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案，預計抽查203家美食指南、網紅或美食節目推薦的業者，確保食安。
社群媒體、網紅及美食節目逐漸成為民眾美食資訊重要來源，衛生福利部食品藥物管理署透過新聞稿宣布，9月1日到12月31日期間，將聯合地方政府衛生局，稽查相關熱門餐飲業者及輿情關注業者。
根據食藥署規劃，稽查對象包括美食指南、網紅或個人部落格、美食節目推薦業者，預計稽查203家，重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品標示、菜單品名標示與食材本質是否相符、有無違規貯存逾期食品/原料等。
食藥署指出，同時將抽驗即食食品、生鮮蔬果、食用冰塊、調味醬料辛香料在內共410件產品，抽驗食品中微生物衛生標準、農藥殘留容許量標準、食品中微生物衛生標準、食品添加物、環氧乙烷等。
食藥署表示，將持續與地方衛生局合作，共同督促業者遵守食安法相關規定，查有違規情事，將依法處辦，以維護消費者食安。（編輯：管中維）1130822
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