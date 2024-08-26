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開箱老照片》台灣最接近NBA的男人陳信安

2024/8/26 07:00（8/26 07:14 更新）
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陳信安表示接受美國職籃NBA沙加緬度國王隊邀請參加季前訓練營。 中央社記者王飛華攝 91年8月26日
陳信安表示接受美國職籃NBA沙加緬度國王隊邀請參加季前訓練營。 中央社記者王飛華攝 91年8月26日
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（中央社網站）2002年（民國91年）8月26日：社甲裕隆隊籃球選手陳信安在台北舉行記者會，接受美國職籃NBA沙加緬度國王隊邀請參加季前訓練營。

國中時是手球校隊的陳信安，到了松山高中時才開始正式接受訓練並鑽研籃球，因其優越的彈性、爆發力及全方位的進攻手段獲得矚目，被譽為是鄭志龍接班人。

他高中畢業加入社會組的籃球聯賽後，旋即包辦連續4年的總統盃籃球錦標賽最有價值球員、連續5年的甲組籃球聯賽最有價值球員殊榮。

2000年的ABA亞洲籃球聯賽中，陳信安代表中華隊對抗來勢洶洶的中國隊，一次切入中直接爆扣226公分的姚明，更成為亞洲籃壇新星。

2002年他在NBA熱身賽中登場二次，成為第一位在NBA登場的台灣球員，其中第一次出賽，在3分線內一步命中的跳投，是台灣籃壇史上相當重要的一大步。也從此被譽為台灣最接近NBA的男人。

想看更多陳信安的照片，立即到中央社影像空間。1130826

圖為SBL超級籃球聯賽在台北小巨蛋進行裕隆對璞園之戰時，陳信安一記漂亮的灌籃得分。 中央社記者謝佳璋攝 97年4月5日
圖為SBL超級籃球聯賽在台北小巨蛋進行裕隆對璞園之戰時，陳信安一記漂亮的灌籃得分。 中央社記者謝佳璋攝 97年4月5日
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