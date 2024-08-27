春節集體休假被懲處案 台鐵產工批勞動部打壓勞工

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）台鐵產業工會106年春節期間發起依法休假活動，多人遭記過處分，台北高等行政法院日前宣判撤銷勞動部裁決，勞動部決議上訴，工會今天批評勞動部打壓抗爭勞工。

台鐵產業工會民國106年春節期間發起依法休假活動，多人遭記過處分，工會當時認為台鐵此舉構成不當勞動行為，並向勞動部裁決委員會申請裁決，但裁決會後續駁回，工會不服轉而提起訴訟，台北高等行政法院更一審日前宣判將勞動部原裁決決定撤銷。

不過，勞動部裁決庭經過討論決議上訴，台鐵產業工會今天到勞動部前抗議，批評勞動部打壓抗爭勞工。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，勞基法對於國定假日早已敘明需取得勞工同意，勞動部及裁決會卻逾越法規，逕自提出需要提前請假的要求，不僅枉為勞基法主管機關，這種透過裁決會決定來企圖「增訂」法規方式，更是行政機關偷吃步的作法。

台鐵產業工會呼籲勞動部撤銷上訴，若認為國定假日勞工不應該有同意權，請勞動部透過正常程序提出修法，拒絕濫權的行政機關。

勞動部回應，台鐵產業工會當時以個人臨時休假為名，串連於特定國定假日集體休假，經不當勞動行為裁決會個案審理，基於所提出排班事證與勞動關係脈絡，認定員工在知悉雇主排定班表後，未立即向雇主表達協商變更班表或依程序請假，其行使權利並未符合誠實信用方法，台鐵局並未構成不當勞動行為。

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勞動部表示，此案經行政法院審理後，每次判決，包含一審、上訴審、更一審對於程序問題及實質爭議皆有不同看法，因此這次上訴，主要是為釐清行政法院真實意見，以作為往後審理案件參考。

勞動部強調，裁決制度建立目的是為保障勞工得以行使勞動三權、穩定勞動關係、不受雇主不當干預或對工會幹部不利對待，為釐清法律爭點及形成穩定法律意見，勞動部因此續行司法程序。（編輯：陳清芳）1130827