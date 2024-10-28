藝術教育日 逾500名師生色彩手作展創意

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部與中華民國畫廊協會合作推動「藝術教育日」，並與桃園市兒童美術館合作，逾500名師生參與導覽及手作課程，學生以色彩為題，將觀賞作品後產生的靈感運用到創作中。

教育部今天發布新聞稿指出，為推廣藝術教育活動，教育部與中華民國畫廊協會合作，於「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」展覽期間規劃辦理「藝術教育日」活動，讓學生實際參觀亞洲三大博覽會之一的藝術盛會。

「藝術教育日」活動自民國105年起推動，由畫廊協會於展覽期間規劃，提供高中以下學校學生參與，由教育部補助部分票券差額及車資，安排學生於博覽會期間參觀展覽作品，搭配手作活動，體驗藝術創作，9年來累計近5000名師生參與。

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教育部提到，今年首次擴大匯集台北市各地畫廊和多個文化機構，涵蓋展覽、公共藝術、城市漫遊等串聯為台北藝術週，並於藝術教育日與桃園市兒童美術館合作，進行以色彩為主題的藝術DIY雙向交流，今天在台北世界貿易中心一館舉辦的活動，共有9縣市、12間學校、合計約558名師生參與導覽及手作課程。

今年藝術教育日與桃園市兒童美術館合作，提供DIY工作坊材料，讓學生將觀賞藝術家作品及原住民特展藝術家作品後產生的靈感，使用各式顏色的彩色透明片及素材，運用到創作中，鼓勵將藝術想像力帶入日常生活，激發未來的創作潛力。（編輯：管中維）1131028