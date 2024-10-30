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台灣與EMBO簽準會員協定 開啟科學合作新里程

2024/10/30 11:14（10/30 11:36 更新）
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中央研究院院長廖俊智（左）出席歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization， EMBO）10月底在德國海德堡舉行的「60週年會員年度大會」，並代表台灣簽署準會員協定，開啟台歐科學界合作的新里程。圖右為EMBO主席費歐娜．瓦特（Fiona M． Watt）。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年10月30日
中央研究院院長廖俊智（左）出席歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization， EMBO）10月底在德國海德堡舉行的「60週年會員年度大會」，並代表台灣簽署準會員協定，開啟台歐科學界合作的新里程。圖右為EMBO主席費歐娜．瓦特（Fiona M． Watt）。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年10月30日
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）歐洲分子生物組織（EMBO）10月底在德國海德堡舉行「60週年會員年度大會」，中研院院長廖俊智除進行演講外，也代表台灣簽訂「準會員協定」，開啟台歐科學界合作新里程。

中央研究院今天發布新聞稿指出，EMBO在10月底在德國海德堡總部舉行「60週年會員年度大會」，安排廖俊智進行首場演講，他以「設計新代謝系統以增進固碳速率」為題，發表因應氣候變遷挑戰的最新研究成果，獲得與會科學家的眾多迴響。

中研院也說，廖俊智這次也代表台灣的中研院與國科會與與歐洲分子生物聯盟（EMBC）及EMBO簽訂「準會員協定」，開啟台歐科學界合作的新里程，台灣也是繼新加坡、印度之後第3個「準會員」。

廖俊智透過新聞稿指出，中研院與EMBO已有多年的合作基礎，此行除了參訪相關實驗室及核心設施外，也將透過協議強化台灣與EMBC和EMBO的長期夥伴關係，未來藉由雙方的經費資助，台灣研究人員將可參與EMBO多項計畫與活動。

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廖俊智也說，未來台灣每年可推派代表出席EMBO/EMBC年會，並共同規劃跨國的區域性學術活動，擴大合作效益，提升台灣國際能見度，讓台灣成為亞洲和歐洲研究人員的合作樞紐。

共同簽署協定的EMBO主席費歐娜．瓦特（Fiona M. Watt）表示，台灣已有10多名傑出的科學家獲選為「EMBO全球研究學者」及「EMBO年輕研究學者」，此協定將開啟歐洲和台灣生命科學領域學者更多交流合作的契機。（編輯：陳政偉）1131030

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