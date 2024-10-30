「金庸百年傳奇」國際學術研討會 開創多元研究視野

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）適逢金庸百年誕辰，政大華人文化元宇宙研究中心、台灣文創發展基金會、國家圖書館漢學研究中心及遠流出版共同舉辦「金庸百年傳奇」國際學術研討會，盼為金庸研究開創新視野。

研討會開幕式上，因協助出版金庸一系列名著，與金庸亦師亦友的遠流出版公司董事長王榮文指出，金庸31歲時開始撰寫武俠小說，50多歲時修改了一次，80歲時又修改了一次，「金庸十分重視讀者、學者及編輯的意見，使他的作品精益求精。他是一個巨大的存在，對全世界來說非常重要。」

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本次研討會即日起至11月1日在國家圖書館舉辦，邀請數十名海內外講者，匯集世界各地的金庸學者、翻譯家和文藝界人士，交流金庸小說及其跨媒介互文的研究觀點與成果，並探索金庸小說的多元價值和跨區域傳播。

為展現金庸作品與新科技結合可能，活動特別規劃創新體驗環節。除首次開放與AI聊天機器人討論金庸小說，還提供MR小說角色扮演體驗。在閉幕式前，更邀請相聲瓦舍的馮翊綱、時一修與御天十兵衛演出「笑笑江湖」選段，以詼諧幽默的方式重新詮釋金庸筆下的俠義世界。（編輯：龍柏安）1131030