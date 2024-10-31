颱風康芮登台 台電：花東7.5萬戶停電待搶修

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（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮下午登陸台東，台電表示，截至今天下午2時，全台曾停電戶數29.5萬戶，其中已搶修14.6萬戶，仍有14.9萬戶尚未復電，其中花蓮縣、台東縣總計約7.5萬戶停電，新北市、桃園市和嘉義縣等地則分別有逾萬戶停電。

中央氣象署表示，強颱康芮今天下午1時40分登陸台東，成為史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。氣象署提醒，花東將受到強風影響，並留意連續豪雨、大雨；宜蘭風雨強勁、山區可能有超大豪雨；北部易有間歇性強風雨，中南部沿海風大、晚間起雨勢增。

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台電表示，截至今天下午2時，全台曾停電戶數29萬5674戶，其中14萬6028戶已修復，14萬9646戶尚未復電，包括花蓮縣4萬8004戶、台東縣2萬7396戶、新北市1萬4111戶、桃園市1萬2274戶、嘉義縣1萬771戶、雲林縣7647戶、台南市6061戶、彰化縣3913戶、南投縣3313戶、屏東縣3047戶、高雄市3030戶、台北市2696戶、台中市2609戶、新竹縣2187戶、苗栗縣1512戶、新竹市978戶及基隆市97戶。

台電表示，累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。（編輯：翟思嘉）1131031