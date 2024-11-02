蘇花公路匯德隧道搶通 11時起管制放行

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）颱風康芮造成台9線蘇花路廊受損，匯德隧道北口遭土石淹埋，經公路局日夜搶通，今天上午11時搶通開放兩時段放行，包括11時至下午2時、下午5時至晚間7時，夜間則封閉不放行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，蘇花路廊台9線161.3k匯德隧道北口發生土石流坍土方約1萬2000立方公尺，道路及隧道洞口遭土石淹埋，公路局動員多部機具搶修，今天上午11時搶通。

南澳工務段指出，考量土石流坍方緊鄰公路，仍有土方清運等災修工程，搶通初期採管制放行，放行時段內到達管制點和仁（154.8k）、崇德（165.7k）車輛將全數放行。

今天放行時間為上午11時至下午2時、下午5時至晚間7時，夜間管制封閉至3日上午6時；3日上午6時至4日上午8時開放通行不管制。

南澳工務段指出，4日後恢復平日上午8時至下午5時施工管制，管制期間放行3次，時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至3時20分；下午5時至隔天8時、假日全天不管制。（編輯：龍柏安）1131102