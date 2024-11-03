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東北季風影響北東偶雨 北台稍涼中南部溫差大

2024/11/3 08:00
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（中央社台北3日電）中央氣象署今天指出，東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及桃園、台東地區也有零星降雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署表示，午後中南部山區有零星短暫陣雨。各地早晚稍涼，中部以北、東北部及金門、馬祖低溫約攝氏21、22度，其他地區23、24度，白天馬祖仍偏涼，高溫約22度，北部、宜花及澎湖、金門較為舒適，高溫約25至27度，其他地區中午前後稍微悶熱，高溫可以來到29至31度。

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東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，3日東北季風增強，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化；中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1131103

#馬祖
#澎湖縣
#中央氣象署
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