台鐵票價計算折舊問題未解 年底前擬不討論

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）交通部已定調台鐵票價明年春節前不調漲；台鐵公司年底前的董事會可能不再安排票價討論，據了解，台鐵票價計算雖有公式，但折舊認定否納入成本計算，到目前還未搞定。

台鐵9月董事會首次討論票價調漲案，但遭董事會退回，理由是台鐵營運部門的報告欠缺部分票價調整相關評估資料等，要求修正後再提出；不過，台鐵以資料來不及提送，10月董事會未安排討論。

台鐵安排接下來的董事會預定12月17日舉行，根據會議通知，目前並無台鐵票價調漲案。

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據了解，台鐵票價計算有一定公式，投資報酬率在3%到5%；不過，台鐵計算票價時，折舊是否應納入成本，台鐵與交通部有不同意見。

台鐵認為應比照公司化前，折舊列入成本計算；不過，交通部看法是，台鐵完成公司化，政府不但承接台鐵的債務、員工退撫金、補貼配合政策而虧損的偏遠小站，另外，台鐵購置車輛及鐵路建設維修，也由政府編列預算支應，不適合再納入台鐵公司的折舊成本。（編輯：李亨山）1131106