台師大博士生獲論壇首獎 智慧科技促高齡者健康

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（中央社記者許秩維台北11日電）台師大博士生提出以智慧科技促進高齡者健康生活的創新方案，讓長者能便捷地量測身體狀況，並主動管理自身健康，在全球青年健康論壇中獲「社區照護及健康城市解決方案」類首獎。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，第10屆西太平洋健康城市國際研討會在韓國首爾舉行，吸引多國的健康領域專家及學者與會，其中全球青年健康論壇由各國學生參與，分享創新的智慧健康城市推動策略，會議現場有超過百人參與，由專家進行評分及與會人員現場投票評比。

台師大健康促進與衛生教育系博士生張簡宏禹及張家慧展示運用智慧科技促進高齡者健康生活的創新方案，透過產官學的跨域合作模式，與建豐健康科技公司及台北市信義區健康服務中心攜手推動健康城市與高齡友善城市營造，經由評選獲「社區照護及健康城市解決方案」類首獎。

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張簡宏禹及張家慧運用AI智慧科技量測分析與行動APP，讓長者可以便捷地量測身體狀況，迅速掌握衰弱等級、跌倒風險等健康指標，並透過即時數據分析，讓高齡者可主動管理自身健康，同時獲得量身訂製的健康行動建議方案。

未來兩人還將持續深化AI智慧科技在高齡健康領域的應用，並計畫擴展至更多社區場域和機構單位，與更多夥伴攜手共創高齡友善社會，希望以智慧科技的力量，協助高齡者有更健康、活躍的生活方式，以減少醫療資源的負荷，實現健康老化的目標。（編輯：李亨山）1131111