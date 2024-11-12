流感重症202例、26死亡 皆為10年同期最高

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（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署今天表示，10月起截至11月11日已202例流感重症、其中26例死亡，均為10年同期最高，有個案為北部5歲女童併發腦炎重症。發言人羅一鈞說，目前以H1N1病毒為主，重症死亡風險較高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天表示，本流感季自今年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例（190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型）、其中26例死亡，流感併發重症及死亡數均為10年同期最高，且26例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明，10月起的流感重症個案中，最小者為北部5歲女童，11月初有咳嗽、流鼻水、發燒症狀，隔天家屬發現她突然失去意識，且四肢抽搐痙攣，到急診發現白血球、發炎指數都上升，診斷為病毒性腦炎，轉入加護病房治療，呼吸道檢體確診流感H1N1。

林詠青說，經給予流感抗病毒藥物後，女童症狀逐漸緩解，住院第5天順利出院。

流感相關死亡個案，林詠青說，年紀最輕者為中部40多歲女性，有癌症病史，沒有接種當季流感疫苗，起初為咳嗽有痰、呼吸困難，持續1週後沒有改善，到急診就醫發現已有發燒、血氧濃度偏低，胸部X光有雙側肺炎，因為已經有呼吸衰竭情形，收治加護病房。

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林詠青指出，經PCR確認個案為感染H1N1病毒，經給予抗病毒藥物治療，但在住院過程中，個案低血氧沒有改善、肺炎持續惡化，入院第7天因為流感併發肺炎、急性呼吸窘迫過世。

疾管署發言人羅一鈞表示，流感重症死亡比過去幾年多，顯示這波疫情不容忽視；目前流感疫情延續夏季、以H1N1病毒為主，此病毒造成的重症死亡，會比其他A或B型流感病毒還多，因此反映在統計上，雖然目前就診人次未達流行期標準，重症死亡已創近10年新高，因此呼籲高風險民眾盡快接種流感疫苗。（編輯：陳政偉）1131112