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水氣減少降雨趨緩 東北季風減弱北台氣溫回升

2024/11/13 08:01（11/13 08:53 更新）
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（中央社台北13日電）中央氣象署指出，今天清晨東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區要留意會有比較明顯雨勢發生，白天起東北季風減弱，且隨著颱風桔梗遠離，水氣減少。

氣象署說，不過桃園以北、東半部地區、恆春半島及金門、馬祖仍有局部短暫雨，西半部山區偶有零星降雨，其他地區及澎湖為多雲天氣。

氣溫方面，台灣各地及澎湖、金門低溫攝氏22到24度，白天基隆北海岸、宜蘭及澎湖、金門高溫26度，其他地方可達28到31度，至於馬祖整天氣溫19到22度。

氣象署觀測，東北風偏強，桃園、新竹沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

第25號輕度颱風「天兔」，清晨2時位於鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上，朝西北西進行，預計週四將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性大，請留意後續颱風最新動態；第24號輕度颱風「萬宜」，目前在關島附近海面，未來向西南西移動，對本週台灣的天氣暫無影響，後續動向持續觀察中；第23號輕度颱風「桔梗」，目前在東沙島海面，之後朝廣東及海南島海面前進，強度持續減弱。（編輯：方沛清）1131113

#金門縣
#澎湖縣
#中央氣象署
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