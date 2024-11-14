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颱風天兔接近 台水備妥發電機加派人力因應

2024/11/14 11:09
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（中央社記者劉千綾台北14日電）中央氣象署發布中度颱風天兔海上颱風警報，預估明天上午暴風圈有機會觸陸。台水表示，已完成相關防颱整備措施，包括備妥淨水藥劑、發電機和應變及操作人力等，也在離島地區提前加派人力進駐。

台水今天發布新聞稿表示，中度颱風天兔預計今天將移動至巴士海峽，15、16日最接近台灣，台水公司嚴陣以待，於昨天下午4時召開颱風整備工作會議，密切關注颱風動態，加強各項防颱整備措施，以確保供水穩定。

台水表示，已完成相關防颱整備措施，備妥各類淨水藥劑1.49萬噸、發電機503部，各單位應變及操作人力804人，搶修廠商188家、667人完成機具整備待命；在建工程完成203件檢點與加固作業，另離島地區亦提前加派人力進駐，因應颱風的挑戰。

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台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用的橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。

台水表示，颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統（https://web.water.gov.tw/wateroff/）、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息。（編輯：蘇志宗）1131114

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