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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 台水：3大整備措施確保供水穩定

2024/10/30 14:15
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（中央社記者曾智怡台北30日電）颱風康芮來勢洶洶，台水今天表示，公司實施3大整備措施，包含人力、物資、淨水及監測設備整備等，確保供水穩定。台水提醒，民眾若遇停水，務必關閉抽水馬達電源，以免空轉過久造成馬達損壞或引發火災。

颱風康芮來襲，中央氣象署持續更新颱風路徑及影響範圍，台水昨天召開緊急應變工作會議，隨時關注颱風動態嚴防災害，加強各項防颱整備措施，以確保供水穩定。

台水今天透過新聞稿說明，公司實施3大整備措施，在人力及物資方面均已整備完成，除備妥各類淨水藥品共1.6萬噸，並盤點整備發電機共509部，各單位每日可投入救災應變及操作人力共807人，同時各類搶修廠商待命共188家、可緊急動員搶修廠商人數達667人。

淨水及監測設備部分，為因應颱風豪雨夾帶泥沙，污泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的整備措施亦皆已完成，適時啟動各項應變機制；在建工程整備作業方面，為預防風雨侵襲，完成土建工地26件、臨河工程9件、推進及潛盾工程22件及管線工程146件檢點與加固作業，因應氣候的挑戰。

台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。

同時，請勿將日常作息中使用的橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。

台水表示，颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP，或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。（編輯：楊蘭軒）1131030

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