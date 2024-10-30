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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 新北水門晚間10時封閉

2024/10/30 10:28（10/30 11:10 更新）
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颱風康芮逐步逼近台灣，新北市各水門及越堤道晚間9時只出不進，晚間10時封閉。圖為板橋浮洲水門。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月30日
颱風康芮逐步逼近台灣，新北市各水門及越堤道晚間9時只出不進，晚間10時封閉。圖為板橋浮洲水門。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月30日
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（中央社記者高華謙、王鴻國新北30日電）颱風康芮來襲，新北市高灘地停車場今天中午12時起管制車輛只出不進，未駛離車輛將在晚間8時起強制拖吊；各水門及越堤道晚間9時只出不進，晚間10時封閉。

此外，新北市交通局說，配合高灘地停車場只出不進，自今天中午12時起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，水門周邊部分道路路邊停車格也暫停收費。

交通局提醒，民眾若在永和區環河東、西路靠堤防側停放車輛後，應靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路。

交通局表示，建議車主停放車輛時留下聯絡電話以利聯繫，且上述路段禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，例如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處都禁止停車。

此外，新北市政府提醒，石門水庫接近滿水位狀態，已進行調節性洩洪，呼籲民眾遠離河川區域活動並注意水庫洩洪資訊。

新北市府消防局長陳崇岳上午在市政會議表示，由於中央氣象署今天發布颱風康芮海上陸上颱風警報，隨著康芮逐漸接近，晚間陸上警戒區域可能涵蓋本島，風雨都會逐漸增大。經由討論後，市長侯友宜表示，預計今天傍晚5時30分災害應變中心一級開設。（編輯：李錫璋）1131030

新北市高灘地停車場30日中午12時起車輛只出不進，未駛離車輛將在晚間8時起強制拖吊。（新北市水利局提供）
新北市高灘地停車場30日中午12時起車輛只出不進，未駛離車輛將在晚間8時起強制拖吊。（新北市水利局提供）
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