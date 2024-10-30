颱風康芮逼近 北市水門估下午4時起只出不進

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）強颱康芮來勢洶洶，台北市政府預計今天下午4時實施水門「只出不進」

台北市政府今天舉行颱風康芮整備會議，氣象團隊報告顯示，颱風康芮的特徵是外圍有強陣風，在七級風暴風半徑抵達前就會開始有感，影響台北市最劇烈時間是明天下午至11月1日上午，預期此次強風會比豪雨更顯著。

工務局指出，雙北密切聯繫討論後，預計今天下午4時實施全市水門「只出不進」管制，晚間10時起關閉水門。交通局表示，將配合水門管制期程開放周邊紅黃線停車，並宣導往汐止方向替代道路，避免颱風山陀兒時內湖交通受影響狀況重演。

文化局說明，白晝之夜原訂11月2日在大安森林公園舉辦，通常明天起廠商就得進場布展，但若明天受颱風影響而停班課，屆時活動規模可能會縮小；若連續停班課2天導致場佈不及，活動只能取消，無法延期舉辦。

台北市長蔣萬安聽取各局處報告後裁示，依據氣象團隊預估，明天起台北市平地陣風可能超過10級、山區超過14級，請各局處加強巡檢、確認災害發生應變能力，工地圍籬、塔吊、廣告物、路樹等一定要加強穩固。

對於明天是否停班停課，蔣萬安會後接受媒體聯訪表示，由目前氣象資料推估，台北市今天深夜就會納入陸上警戒範圍，將持續關注最新颱風動態，原則上基北北桃4縣市仍維持在今天晚間8時宣布，除非4縣市討論後無法做出判斷，才會延後宣布。

交通局長謝銘鴻會後補充，此次水門預計晚間10時才關閉，在此之前堤外道路仍然開放，以紓解下班尖峰時間市區往東湖、汐止車流。（編輯：陳清芳）1131030