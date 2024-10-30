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中國船員獲救 管碧玲：海巡是創造兩岸人民福祉部隊

2024/10/30 09:47（10/30 09:49 更新）
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中國大陸貨輪「鈺洲啟航」29日上午航行至野柳外海時，由於風浪強勁且載運重物，運轉能力受影響滯留在外海，經船長評估後，晚間決定棄船，海巡署立即派遣PP-10050艇緊急出港，救援船上17名船員送至基隆。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月29日
中國大陸貨輪「鈺洲啟航」29日上午航行至野柳外海時，由於風浪強勁且載運重物，運轉能力受影響滯留在外海，經船長評估後，晚間決定棄船，海巡署立即派遣PP-10050艇緊急出港，救援船上17名船員送至基隆。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月29日
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（中央社記者張已亷高雄30日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」29日因風浪強勁且載運重物，船隻滯留野柳外海，晚間棄船由海巡將17名中國籍船員救出；海委會主委管碧玲表示，證明「海巡署是創造兩岸人民福祉的部隊」。

管碧玲29日臉書（Facebook）發布貼文指出，「又來了，又是海巡日常」，中午開始，一顆心就懸著，中國籍貨輪又在海上出狀況，船上重油、重機械、外加17名中國籍船員，這麼靠近野柳，船員生命安全、船舶可能對海洋造成傷害等，都是挑戰。

管碧玲說，「出動，戒護，救援，海巡弟兄們辛苦了」，她近日在馬祖經歷在100噸艇上航行於平均6至7級陣風、9級風浪中「那種辛苦我知道」，29日晚間海象更惡劣，用100噸艇才能順利接駁，浪高5尺，舷差很大，接駁也不容易。

管碧玲表示，海巡堅守人道立場，善意對待中國人民，堅持在惡劣海象中完成救援，再度證明「海巡署是創造兩岸人民福祉的部隊」。

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海巡署指出，「鈺洲啟航」29日上午駛離基隆港，預計前往中國福建省漳州市，因負載3座橋式起重機，且受颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，運轉能力受影響，滯留野柳岬北北西2.4浬處海域，且逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估後，「鈺洲啟航」於野柳岬0.6浬外海下雙錨，並通報相關單位救援。由於入夜後風雨增強，「鈺洲啟航」船長決定棄船，海巡署艦隊分署第一海巡隊派遣PP-10050艇出港救援船上17名船員，於晚間10時許將17人帶返基隆港。（編輯：孫承武）1131030

#海巡署艦隊分署
#海委會
#野柳
#管碧玲
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