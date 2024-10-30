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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風逼近 雙流、墾丁國家森林遊樂區中午起休園

2024/10/30 09:48
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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）颱風康芮逼近，林業及自然保育署屏東分署今天一早宣布，所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區及恆春半島自然步道，休園時間提前至今天中午12時起，後續開放視颱風過後影響。

林業保育署屏東分署今天發布新聞稿指出，因應中央氣象署於今早5時30分將恆春半島列入海上陸上颱風警報範圍，為安全考量，所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，今天中午12時起休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放；林後四林平地森林園區及其餘步道，仍維持今天傍晚5時後預防性休園。

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屏東分署表示，藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

依中央氣象署預報，10月31日至11月1日颱風康芮影響台灣最為顯著。由於颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。林業保育署屏東分署提醒，山區道路易受颱風豪雨影響有崩坍落石，顧及遊客安全，暫時避免入山。（編輯：李錫璋）1131030

#墾丁國家森林遊樂區
#中央氣象署
#林業保育署
#康芮
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