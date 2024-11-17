桃園查獲含蘇丹紅薑黃粉 要求業者午夜前全下架

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市衛生局今天指出，日前對市售調味辛香料進行抽查，結果有2件產品檢出蘇丹色素1號，要求業者於今天晚上12時前完成下架，否則將依法開罰。

桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文接受媒體聯訪表示，衛生局為加強食品安全，日前進行擴大抽驗，共有來自網路購物、賣場、餐廳及工廠等多個管道的83件咖哩粉、薑黃粉及辛香料，結果有2件產品驗出不得檢出的蘇丹色素1號。

這2件違規產品，衛生局指出，分別為日前食藥署已發布濟生公司的薑黃粉，以及桃園市衛生局在全聯福利中心抽檢的健康日記生醫（股）公司的「生機薑黃粉」（有效日期：2026.06.18）。

衛生局表示，16日另接獲台北市衛生局通知，抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026/06/07）檢出蘇丹色素1號。

獲訊後，衛生局隨即派員至相關工廠進行稽查，經追查發現違規產品的「純印度薑黃粉」與「生機薑黃粉」屬同批原料，出貨商為在台南市登記、工廠在桃園市的健康樂活生醫股份有限公司。

衛生局表示，違規產品原料來自高雄市進口商德和貿易有限公司，共進口3250公斤（25kg/包），其中250公斤以原包裝出貨至台北市與新北市4家業者，另外3000公斤為桃園市健康日記生醫（股）公司代工的「生機薑黃粉」，並全數銷售至全聯。

針對違規產品，衛生局指出，已要求業者於今天晚上12時前完成下架，若未如期下架經查獲，將依食安法處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局表示，民眾若購買到相關商品，可到全聯門市，以及撥打健康日記生醫消費者服務專線0800-888-620或（03）4965558於上班時間辦理退貨。（編輯：戴光育）1131117