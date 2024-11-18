台東縣衛生局稽查違規薑黃粉 違者最高處300萬罰緩

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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東縣衛生局稽查違規生機薑黃粉流向，並令業者全面下架，截至中午共下架回收56罐（260g/罐）；如查獲未如期下架，將依食安法處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

台東縣衛生局表示，昨天下午接獲桃園市政府衛生局通知，違規業者「健康日記生醫公司」進貨含蘇丹色素的薑黃粉共3250公斤，其中3000公斤進行製造分裝「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」產地皆為印度，流通販售遍及全台全聯實業股份有限公司各門市。

台東縣衛生局立即請縣內全聯10間門市辦理違規產品全面下架回收、停止販售，並於今天派員進行稽核下架概況，截至中午共下架回收56罐。

台東縣衛生局指出，由於蘇丹色素具有潛在致癌性，非國內准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。

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業者若使用違規原料，將會因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科新台幣1億元以下罰金。

台東縣衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。也提醒民眾如有購買到此商品，不論批號都可以辦理退貨。如有消費問題等可撥打1950消費者服務專線申訴，若有任何食品安全疑慮，可撥打食安專線089-350882衛生局食品藥政科洽詢。（編輯：李淑華）1131118