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地勤合約仍在洽談 越捷「台南-胡志明市」復航延後

2024/11/21 16:44（11/21 17:00 更新）
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（中央社記者張榮祥台南21日電）越捷航空「台南-胡志明市」航線原訂12月12日復航，台南市政府今天表示，因越捷航空與立榮航空地勤合約條件仍在洽談中，復航期程延後。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，越捷航空通知台灣區總代理及市府，因與立榮航空地勤合約條件仍在洽談中，原訂12月12日復飛「台南-胡志明市」航線期程延後，將待具體提供希望地勤條件，儘速與立榮航空地勤完成議約及簽約後，再確認復飛期程。

至於越捷航空在官網販售適用於民國114年1月1日至5月22日、包括「台南-胡志明市」航線在內的限時優惠航班機票，市府已向越捷航空查證是否持續販售，但未獲得回應。

市府表示，將與交通部、觀光署及駐胡志明市辦事處持續協助雙方完成協商，爭取航線儘速復飛。

台南機場2016年開啟胡志明市直航，載客率穩定成長，越捷航空2018年3月起將原本180人座A320機型改為220人座A321機型，同年6月起增為每天1班台南往返胡志明市。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國際航班相繼停飛，2023年1月11日又迎來越捷航空復飛台南往返胡志明市、每週3天航班，短暫復飛後再停飛。（編輯：陳仁華）1131121

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