中油雙平穩機制續行 下週汽油估不調整、柴油漲1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北22日電）俄烏戰爭情勢再趨緊張，加上挪威最大油田一度因停電暫停生產，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估25日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油每公升零售價調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月21日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.85美元，較上週每桶72.01美元上漲0.84美元；新台幣兌美元匯率為32.498元，較上週32.428元貶值0.07元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1元，柴油調漲1.2元

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估25日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油每公升零售價調漲0.1元。（編輯：林家嫻）1131122