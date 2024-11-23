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中研院法研所長李建良 亞洲首獲德耶拿大學榮譽博士

2024/11/23 22:00
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（中央社記者顏若瑾柏林23日報導）中研院法律學研究所所長兼特聘研究員李建良，18日榮獲德國耶拿大學榮譽博士學位。李建良長年致力於促進德國與台灣間法律合作，傑出的學術成就讓他成為第一位獲得這個獎項的亞洲人士。

耶拿弗里德里希席勒大學（Friedrich Schiller University Jena）法學院院長奧勒（Christopf Ohler）在耶拿大學聲明稿表示，李建良以專業特殊的方式推動台德合作，塑造德國和台灣之間的法律交流，是獨一無二、絕無僅有的。

耶拿大學法學院教授諾夫（Matthias Knauff）表示，李建良在德國憲法、行政法和商事法，以及環境保護法上，擁有廣泛的比較法律專業知識，可能是目前最重要的台灣法律學者。

此外，李建良研究數位轉型領域，這是現在全球的熱門話題，如果他成功了，可能成為台灣另外一項海外成就。李建良在2018年成為德國憲法教師協會會員。

耶拿電視台（Jena TV）19日指出，德國法律在1895年日本殖民期間首次被採用，之後繼續被執政黨推行，台灣與德國之間存在著長期相關的法律傳統。

自1990年以來，耶拿大學授予榮譽博士學位給全球傑出人士，以表彰傑出科學成就或是其他特殊貢獻。

這份獎項網羅科技、法律、經濟、哲學、社會與行為科學、數學與電腦科學、物理與天文學、化學與地球科學、生物科學，以及醫學等10個專業學術領域，至今共有74人獲獎。（編輯：韋樞）1131123

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