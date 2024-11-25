擔憂變孤島 東隆凱悅社區要求納航空城徵收

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）東隆凱悅社區約百名住戶今天到交通部陳情，因社區少數住戶杯葛，讓社區成為桃園機場航空城計畫的原建物保留區，未來將成孤島，且有飛安及淹水疑慮，要求納入航空城徵收用地。

東隆凱悅社區與過田聚落及光明社區組成航空城原位保留居民權益促進會，上午到交通部陳情，指社區有44戶住家，其中37戶同意納入航空城徵收，同意的比率高達88%，呼籲需地機關交通部重視東隆凱悅社區未來將面臨的窘境，拯救居民生命、財產安危。

不過，促進會指出，根據內政部都委會決議，對申請納入區段徵收者，須經該筆土地全部所有權人同意，限制社區納入區段徵收，對多數同意被徵收的社區所有權人，顯然不公平，有重新討論的必要。

促進會擔憂，未來桃園機場第3跑道及空側間存在樓高7層的東隆凱悅社區建物，社區有如1座孤島，不但荒誕突兀，更為恐攻人士首選第1排，明顯違反國際民航組織對機場航空保安的要求，增加未來機場營運安全管理難度與飛安等風險。

另外，桃園機場第3跑道將填高至海拔13至14公尺，現在北跑道海拔約18公尺，位居兩條跑道中間的東隆凱悅及過田聚落海拔高度約8公尺，地勢明顯低窪，未來將面臨下雨必淹水，嚴重危害居民生命財產安全。

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促進會說，未來東隆凱悅社區緊鄰機場管制區，四周圍將築起高聳刺絲圍牆，出入僅有1條聯外道路，居民猶如身處活監獄內。鄰近國小、幼兒園、派出所、消防隊、公車總站、加油站、社區活動中心將逐一拆遷，生活機能盡失，居民恐將淪為邊緣化的次等公民。

交通部由航政司派人收下陳情書。據了解，東隆凱悅社區居民陳情的相關議題，已在內政部都委會走程序。（編輯：管中維）1131125