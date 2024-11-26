陳吉仲籲用水稻保險保底 農民實收可增每公斤5元

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）前農業部長陳吉仲今天表示，拆解政策結構無法照顧農民，公糧收購增新台幣5元，農民實收只會多2到3元，建議將水稻收入保險「加強型」每公頃收入確保16.8萬元取代，才真的有效。

在野黨堅持物價波動下，稻穀（乾股）的公糧收購價13年未調整，主張每公斤調升5元，才是照顧農民，並在立法院做成決議案。農業部長陳駿季多次回應過去調高導致水稻增產，之後米價下跌，反而傷農，且會讓近年推動轉作雜糧成果挫傷，影響國家糧食安全；但若堅持調升5元，年底前會做出對策回應。

農業部尚未正式發布對策前，返回中興大學擔任特聘教授的陳吉仲告訴中央社記者，產業要朝向健全發展，需政策導引，不能單點思考、拆解政策的結構，且要考量實務運作呈現的綜合效應，以及國際貿易規範。

陳吉仲進一步說，所謂公糧收購每公斤調高5元，落到市場運作來說，糧商只會選擇其中金額最低的餘糧收購跟農民收購，以目前為每公斤21.6元來說，應該變成26.6元，但因產地價現在是每公斤23到24元，事實上糧商只會加2到3元收購，不會真的多5元。

陳吉仲建議，針對目前政策型保險的水稻收入保險，計有「基本型」及「加強型」有2類，可將「加強型」修改為確保每公頃16.8萬元收入作為保底方案，才能真正保障農民每公斤多5元收入。

他說明，因為水稻目前的收入為每公頃約15萬元，加上每公頃產量約6000公斤，收購價多5元應增加1.8萬元收入，2者合計16.8萬元，減少的差額可獲得保險理賠來確保此收益。

他說，參加「加強型」的農民，為取得有機驗證、產銷履歷驗證，或是採行友善環境耕作產區，也含集團契作，修改「加強型」水稻保險保底16.8萬元，可讓更多農民加入優質永續農法，強化生存競爭力與產業體質。

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反之，陳吉仲說，在野黨所提保價收購多5元，不僅無法讓農民收入如實增加，並會導致水稻從好不容易降至每年2期作耕作面積23萬公頃，回頭增至28萬公頃，甚至30萬公頃，加劇水稻供過於求問題，再計入每年進口14萬公噸，共會多出50萬公噸供給量，並傷害轉作雜糧進程，破壞國家糧食安全。

他強調，台灣是世界貿易組織（WTO）的會員，但是現存的公糧收購不僅罕見，且已違反世界貿易組織（WTO）農業境內總支持消減規範（AMS），包含日本、韓國、美國都已拿掉相關機制，美國改以農業保險替代，台灣必須加速推動強化產業體質轉型政策才是。（編輯：李亨山）1131126