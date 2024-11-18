張嘉郡籲讓出農金庫獨董提名權 陳駿季：會變災難

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）立委張嘉郡質疑畜產會從農業金庫搬錢進口雞蛋，要求農業部讓出農業金庫獨董提名權。部長陳駿季說，會變國家災難，農業金庫非對外公開發行公司，具專案貸款及政策支持的角色。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。

農漁會明年2月將進行改選，全國農業金庫明年底董監事也將改選，兩者可能產生牽動。

中國國民黨籍立委張嘉郡質詢指出，泛官股占農業金庫股權約占4成，農漁會近6成，主張農業部應參考公司法，讓出獨立董事提名權，讓農漁會可以比照公司法用書面提名獨立董事。

陳駿季答詢表示，農業金庫具備支持政策執行的目的與角色，包含推動政策性專案貸款幫助農漁民發展，還有農漁會轉存到農業金庫的利息支付也較高等，且依據農業金融法規定，獨立董事由農業部提名，扮演專業角色，其中有2席是農漁會界。

張嘉郡說，中央畜產會沒有擔保就從農業金庫貸款作為進口雞蛋使用，把錢搬走，就沒有為農漁民發聲；並以中小企銀、台肥為例，要求農業部讓出獨董提名權。

陳駿季說，「妳的資訊不正確」、「會變成國家災難」、「可以問農漁民對現在的貸款，他們有哪一個反對」，專案貸款協助農漁民發展，就是站在為農漁民的立場。

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他並說，農業金庫借貸都會透過正常程序，農信保基金也有做擔保；農業金庫不是對外公開發行股權的公司，與中小企銀、台肥對外公開發行不同，是依照特別法「農業金融法」設立的。

農業部農業金融署告訴中央社記者，全國農業金庫相當於是農漁會信用部的上級銀行，目前一般董事10席，依據當時選舉結果，官股6席、農漁會4席，另外有5席獨立董事，由農業部提名經選舉後擔任，其中2席是農漁會界。（編輯：管中維）1131118