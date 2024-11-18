本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
88會館郭哲敏涉地下匯兌重開羈押庭 法院改裁1億交保
首頁 / 生活

張嘉郡籲讓出農金庫獨董提名權 陳駿季：會變災難

2024/11/18 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）立委張嘉郡質疑畜產會從農業金庫搬錢進口雞蛋，要求農業部讓出農業金庫獨董提名權。部長陳駿季說，會變國家災難，農業金庫非對外公開發行公司，具專案貸款及政策支持的角色。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。

農漁會明年2月將進行改選，全國農業金庫明年底董監事也將改選，兩者可能產生牽動。

中國國民黨籍立委張嘉郡質詢指出，泛官股占農業金庫股權約占4成，農漁會近6成，主張農業部應參考公司法，讓出獨立董事提名權，讓農漁會可以比照公司法用書面提名獨立董事。

陳駿季答詢表示，農業金庫具備支持政策執行的目的與角色，包含推動政策性專案貸款幫助農漁民發展，還有農漁會轉存到農業金庫的利息支付也較高等，且依據農業金融法規定，獨立董事由農業部提名，扮演專業角色，其中有2席是農漁會界。

張嘉郡說，中央畜產會沒有擔保就從農業金庫貸款作為進口雞蛋使用，把錢搬走，就沒有為農漁民發聲；並以中小企銀、台肥為例，要求農業部讓出獨董提名權。

陳駿季說，「妳的資訊不正確」、「會變成國家災難」、「可以問農漁民對現在的貸款，他們有哪一個反對」，專案貸款協助農漁民發展，就是站在為農漁民的立場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並說，農業金庫借貸都會透過正常程序，農信保基金也有做擔保；農業金庫不是對外公開發行股權的公司，與中小企銀、台肥對外公開發行不同，是依照特別法「農業金融法」設立的。

農業部農業金融署告訴中央社記者，全國農業金庫相當於是農漁會信用部的上級銀行，目前一般董事10席，依據當時選舉結果，官股6席、農漁會4席，另外有5席獨立董事，由農業部提名經選舉後擔任，其中2席是農漁會界。（編輯：管中維）1131118

陳駿季
綠鬣蜥危害嚴重 農業部籌設專案處理小組農業部宣傳預算遭疑過度集中 陳駿季：有8家得標
張嘉郡
立院考察斗六芭蕉溪治理 經部允助擺脫淹水之苦雲豹澄清無炒股 郭智輝：怎麼判斷有無大家都可評論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：