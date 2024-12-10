復耕菜逐步上市 農糧署估菜價開始回穩

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）今年入秋以來菜價因3個颱風襲台居高不下，台北果菜批發市場今天整體蔬菜均價約每公斤新台幣50元，未再達50多元。農糧署表示，因為復耕菜逐步上市了，預計菜價會慢慢回穩。

菜價入秋以來仍居高不下，交易均價常在每公斤50多元。近期農業部部長陳駿季也為此公開說明，與3次颱風襲台有關，不僅有2次影響產地，復耕又來颱風，並讓復耕延後上市。使得農業部農糧署預計菜價回穩時間從11月數次往後遞延，最新一次預計12月中、下旬起回穩。

台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價，8日（週日）通常價位較高，不過已降至每公斤49.7元；9日（週一）休市；今天10日為本週開市首日，採購需求量通常較大，也仍守在50元上下的50.8元，主因與交易量達1525多公噸，明顯高於平日的1300公噸上下，有滿足需求有關。

農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，因為復耕的菜終於開始上市了，所以供應量增加，滿足市場交易需求，才穩住價位，接下來復耕上市的量會再漸漸增加，菜價會慢慢平穩。

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不過近日量販、超市的高麗菜比較小顆，一顆還是要120多元以上，傳統市場售價每台斤也要60多元。茼蒿通路每包要60多元，牛番茄3、4顆一份也要100元以上。

對此，姚志旺說明，茼蒿需要比較冷涼的天氣才能盛產，牛番茄也還仰賴高山生產供應，這兩種都需要天氣持續冷涼產量才會增加；入秋後栽種的平地高麗菜，則要12月底才上市，屆時高麗菜價可望回穩。（編輯：陳政偉）1131210