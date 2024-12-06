綠鬣蜥防治應變小組成立 通報監測捕捉加速移除

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）外來種綠鬣蜥危害農業問題日趨嚴重，農業部今天表示，5日成立防治應變小組，將跨單位利用「農作物天災回報系統」拍照回傳通報，並融入爬行類調查系統監測，與地方合作加速移除。

外來種綠鬣蜥繁殖快速，近來危害南部農業生產問題嚴重，引起朝野立委關注。為加速移除，農業部發布新聞指出，5日已成立綠鬣蜥防治應變小組，今天並完成任務分工。

農業部說明，5日農業部長陳駿季召開會議，決議參考先前非洲豬瘟疫災應變及短時間壓制埃及聖䴉的成功經驗，召集跨單位彙整成立3個分組，將執行通報、監測、捕捉工作，藉此加速移除績效，降低農業危害。

農業部並說，今天分工會議決定「通報組」由農業試驗所、農村水保署、農田水利署、農業改良場、漁業署組成，透過產地輔導、農田水圳巡查時，以「農作物天災回報系統」拍照回傳，進行定位，掌握族群分布。

「監測組」則由生物多樣性研究所及林業與自然保育署組成，進一步將「公民科學計畫（台灣動物路死觀察網）」及「爬行類動物調查系統」結合，融入「農作物天災回報系統」，並配合生態調查學者現地監測資料，彙整綠鬣蜥資訊點位、現地分布資訊，然後統籌分析，以利掌握分布、數量與變動趨勢。

最後是「捕捉組」，由林業署與目前已在執行移除的各縣市政府組成，並要組織出多組專業團隊執行任務，林業署並須輔導地區分署及各縣市政府開設移除訓練課程，開放個人完訓後協助移除，提高移除量能的覆蓋率。

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以上有關運用「農作物天災回報系統」的實作方式，農業部補充，分成兩大專區，首先是「通報專區」，由農業試驗所、農村水保署、農田水利署、漁業署、試驗改良場所屬及其輔導的農漁民為使用對象，結合在地社區力量協助通報。

其次是「捕捉專區」，將以專業移除團隊及完訓移除民眾作為使用人，將其執行的捕捉結果上傳資訊系統，以利掌握捕捉點位資訊。（編輯：陳政偉）1131206