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保食安擴商機 91業者產銷履歷分裝流通驗證升級

2024/11/26 19:47
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）推動產銷履歷可保食安、擴商機，農糧署副署長姚志旺今天表示，今年輔導10家農產品業者依據新版TGAP作業，新增6家、累計91家取得分裝、流通驗證，推進台灣農產品接軌國際。

農業部農糧署今天舉辦「產銷履歷分裝流通驗證成果發表」記者會，產銷履歷驗證制度的推動，攸關農業擴大發展。

姚志旺告訴中央社記者，截至10月底，通過農糧產銷履歷驗證的耕作面積達10萬8203公頃；且從民國111年起，為了強化產銷履歷在分裝、流通驗證的驗證管理跟國際接軌，也推展驗證升級。

具體而言，姚志旺說，就是將分裝、流通驗證的驗證管理融入「全球良好農業規範-監控鏈管理（GLOBALG.A.P.CoC）」的重要風險管控要點，修訂新版「產銷履歷農產品分裝、流通過程台灣良好農業規範（TGAP）-米類、雜糧及特用作物類、蔬菜類、水果類」。

產業推動也持續深化，姚志旺說，今年透過食品工業發展研究所輔導10家農產品業者取得上述規定的分裝、流通驗證，其中已有6家完成，全台目前累計有91家符合要求，有助於落實農場到餐桌全程食安管控，有益國產食材的應用與商機擴大。

農糧署提到，參與發表會的業者也說，產銷履歷驗證農產品已獲得消費者信任，在各通路上架的能見度愈來愈大。

農糧署表示，會持續鼓勵契作農民申請產銷履歷驗證，讓源頭食材可把關，再由取得分裝、流通驗證的業者進行選別分裝及記錄，落實全程可追溯的品質保證，一起繼續擴大商機，開拓內、外銷市場。（編輯：張雅淨）1131126

姚志旺
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