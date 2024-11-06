颱風康芮農損近16.6億元 蒜頭、雪梨受損明顯

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農業部更新颱風康芮農損，彙整各縣市政府通報，截至今天傍晚5時，農業產物及民間設施累計損失新台幣16億5798萬元，初估5大受損作物中的蒜頭受損1、2成，雪梨受損3、4成。

農業部統計各縣市受損情形，目前以雲林縣損失3億9272萬元，占前述全台農損金額的24%居冠。其次是台東縣損失3億9255萬元，占24%。第3是花蓮縣損失3億2071萬元，占19%。以及台中市損失3億47萬元，占18%等較為嚴重。

農產損失累計14億431萬元（含養蜂損失2萬元），農作物被害面積2萬6109公頃，損害程度31%，換算無收穫面積7999公頃。

前五大受損作物主要是二期水稻，被害面積1萬14公頃，損害程度39%，換算無收穫面積3940公頃，損失4億583.9萬元，產地主要是花蓮、台東。

其次為水梨損失2億3321.6萬元，產地主要是台中。第3是番荔枝損失1億695.1萬元，產地主要是台東。第4是蒜頭損失9798萬元，產地為雲林。以及食用玉米損失5776.7萬元等。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，蒜頭影響比較明顯，估計明年清明節前上市會少1、2成，價格有可能會受影響；梨子主要是雪梨受災，受損幅度3、4成。

畜產損失964萬元，主要是鴨及雞受損。漁產損失4065萬元，主要是牡蠣及吳郭魚受損。民間設施損失2億337萬元，項目包含農田流失及埋沒、農業設施、畜禽設施、漁業設施等。

農業部重申，現金救助及低利貸款地區與項目都已公告在官網公告專區，整體農損持續彙整更新。（編輯：陳政偉）1131106